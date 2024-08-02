Карпукас: Никаких задач у «Локомотива» нет

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о задачах клуба в текущем сезоне.

— Никаких турнирных задач на сезон мы себе не ставим. Будем идти от матча к матчу, — приводит слова Карпукаса Metaratings.

В нынешней кампании хавбек сыграл в двух матчах и не отметился результативными действиями.

По итогам двух туров «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка.

4 августа подопечные Михаила Галактионова встретятся на выезде с «Ахматом». Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени.

Карпукас рассказал, в каком чемпионате хотел бы поиграть