Карпукас рассказал, в каком чемпионате хотел бы поиграть

Хавбек «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос, где бы хотел продолжить карьеру.

— Лично у меня нет команды, в которой я бы хотел оказаться в будущем. Единственное, наиболее симпатична Ла Лига, — приводит слова Карпукаса Metaratings.

При этом полузащитник отметил, что не против оказаться в одной команде с Арсеном Захаряном.

В текущем сезоне 22-летний Карпукас принял участие в двух матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Контракт хавбека с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.