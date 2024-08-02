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Карпукас рассказал, в каком чемпионате хотел бы поиграть

02 Августа 2024 • 17:10 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.45 2 2.75
04.08 20:30

Хавбек «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос, где бы хотел продолжить карьеру.

— Лично у меня нет команды, в которой я бы хотел оказаться в будущем. Единственное, наиболее симпатична Ла Лига, — приводит слова Карпукаса Metaratings.

При этом полузащитник отметил, что не против оказаться в одной команде с Арсеном Захаряном.

В текущем сезоне 22-летний Карпукас принял участие в двух матчах во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Контракт хавбека с «Локомотивом» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

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