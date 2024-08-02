Агент Шпинёв: «Станкович показывает панибратство»

Известный агент Вадим Шпинёв высказался о новом главном тренере московского «Спартака» Деяне Станковиче.

«При уходе на замену он обнимает футболистов, может что-то шепнуть им на ухо. Он показывает панибратство. Ради бога. Это его право вести себя так или иначе», — приводит слова агента Metaratings.

После двух сыгранных туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке три набранных очка.

5 августа «Спартак» примет на своем поле «Крылья Советов» в рамках третьего тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.