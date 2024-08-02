Московский «Спартак» может оформить трансфер центрального защитника «Ференцвароша» Минти Абены. Об этом сообщает агент Тимур Лепсая в своем телеграм-канале.

— Парнишка собирается в один КБ клуб, и это не «Акрон», — написал Лепсая.

29-летний Абена выступает за «Ференцварош» с января 2023 года. За это время он появился на поле в 39 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Действующий трудовой договор Абены с венгерским клубом рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетно портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в один миллион евро.