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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «В России в футбол играют миллионы людей, а побеждает «Зенит»

02 Августа 2024 • 16:38 Комментировать (1)
Зенит
...
Ростов
1 1.32 X 5.20 2 9.50
03.08 17:30

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о доминировании «Зенита» в российском футболе. Питерцы, как известно, выигрывали чемпионат России в каждом из шести предыдущих сезонов.

«В России в футбол играют миллионы людей, а побеждает «Зенит», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис считает, что гегемония «Зенита» в Российской премьер-лиге будет продолжаться ещё очень долго.

«У питерцев возможности, которых нет у других. Хоть сейчас и идёт война между «Спартаком» и «Зенитом», но гегемония команды Семака будет продолжаться ещё в течение следующих десяти лет», - сказал Канчельскис.

Отметим, что новый чемпионат России «Зенит» начал с двух побед с одинаковым счётом 4:0 – над «Крыльями Советов» и «Рубином».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис

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Комментарии (1) Все комментарии
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Влад810
02 Августа 2024 в 17:03
Потому что миллионы играют от сердца,а газмяс и спартак (лукойл) платит огромные народные деньги и игрокам и судьям,из народной игры сделали коммерческий ларек...
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