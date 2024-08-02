Канчельскис: «В России в футбол играют миллионы людей, а побеждает «Зенит»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о доминировании «Зенита» в российском футболе. Питерцы, как известно, выигрывали чемпионат России в каждом из шести предыдущих сезонов.

«В России в футбол играют миллионы людей, а побеждает «Зенит», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис считает, что гегемония «Зенита» в Российской премьер-лиге будет продолжаться ещё очень долго.

«У питерцев возможности, которых нет у других. Хоть сейчас и идёт война между «Спартаком» и «Зенитом», но гегемония команды Семака будет продолжаться ещё в течение следующих десяти лет», - сказал Канчельскис.

Отметим, что новый чемпионат России «Зенит» начал с двух побед с одинаковым счётом 4:0 – над «Крыльями Советов» и «Рубином».