Бериша: «Ахмат» нацелен на трофей»

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша ответил на вопрос о целях грозненского коллектива в текущей кампании.

— Мне кажется, что ребята нацелены на трофей в этом сезоне. Почему бы и нет? Мы можем, мы готовы к этому, — цитирует Беришу «Матч ТВ».

Футболист заявил, что текущий сезон может стать самым успешным в истории «Ахмата».

После двух сыгранных матчей «Ахмат» находится на 11-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке два зачетных балла.

В третьем туре подопечные Магомеда Адиева встретятся на своем поле с «Локомотивом». Игра между командами пройдет 4 августа.