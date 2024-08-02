В «Пари НН» отреагировали на информацию о предстоящей смене тренера

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию о возможной смене тренера.

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб согласовал контракт с Кириллом Новиковым.

— В СМИ снова распространяется информация о смене главного тренера. Отмечу, что это не соответствует действительности. Саша Илич продолжает работу в клубе, — написал гендиректор в своем телеграм-канале.

После двух сыгранных туров «Пари НН» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В ближайшем туре подопечные Илича встретятся в гостях с махачкалинским «Динамо».