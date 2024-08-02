Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, где может продолжить карьеру Кордоба слухи

02 Августа 2024 • 16:13 Комментировать
Факел
...
Краснодар
1 3.30 X 3.35 2 2.25
04.08 17:30

Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно «РБ Спорту», к 31-летнему нападающему проявляют интерес команды из Турции и ОАЭ. При этом отмечается, что пока в «Краснодаре» не приняли решение по Кордобе.

В текущем сезоне форвард появился на поле в одной игре Кубка России и не отметился голевыми действиями. Трудовой договор колумбийца с «Краснодаром» рассчитан до середины следующего года.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Кордобы оценивается в 14 миллионов евро.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Августа
16:28
Ставка и прогноз на точный счёт матча Факел — Краснодар чемпионата России — 4 августа 2024
12:50
Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»
01 Августа
12:18
Ставка и прогноз на матч Факел – Краснодар чемпионата России – 4 августа 2024
31 Июля
14:33
Мостовой: «Краснодар» далёк от того, что было в прошлом сезоне
30 Июля
20:51
«Краснодар» должен стать чемпионом из-за Галицкого» — Ахмедов
29 Июля
16:58
«Краснодар» объявил о продлении контракта с легионером
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФАКЕЛ КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» готовит новый трансфер за 15 млн евро Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» «Барселона» согласовала контракт с Нико Уильямсом Станкович стал решающим фактором в саге «Спартака» с Маркиньосом Хамес Родригес близок к возвращению в Мадрид Джикия высказался о ситуации с Соболевым Тюкавин высказался после разгрома от «Спартака» Альварес: «Я видел, что сказал Гвардиола» Станкович объяснил, почему Барко получил мало игрового времени в дерби с «Динамо»
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый В УЕФА сообщили решение по России Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру «Пари НН» может уволить Илича
Спортивные новости
США сделали рывок, но только на второе место: кто лидер Олимпиады по медалям Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпийских игр Официально: Никита Гусев продлил контракт с московским «Динамо» На Олимпиаде сменился лидер – у кого больше золота Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.08.24 в 15:00
Акрон Акрон
Динамо Москва Динамо Москва
5.20 4.30 1.55
Видео
03.08.24 в 17:30
Зенит Зенит
Ростов Ростов
1.31 5.20 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Августа
17:10 · Россия. Премьер-лига
Карпукас рассказал, в каком чемпионате хотел бы поиграть
16:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Шпинёв: «Станкович показывает панибратство»
16:46 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» подпишет нового защитника слухи
16:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В России в футбол играют миллионы людей, а побеждает «Зенит» 1
16:34 · Россия. Премьер-лига
Бериша: «Ахмат» нацелен на трофей»
16:22 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» отреагировали на информацию о предстоящей смене тренера
16:13 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где может продолжить карьеру Кордоба слухи
15:52 · Россия. Премьер-лига
«Соболев возомнил себя какой-то звездой» — Пономарёв
15:47 · Россия. Премьер-лига
Песьяков: «Никто в «Крыльях Советов» не ходит поникшим»
15:45 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не приглашало Хамеса – источник
15:38 · Россия. Премьер-лига
Песьяков: «Зенит» катком по всем пройдётся»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос уже в Москве
15:13 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «Иличу надо дать немного времени»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Провал договорённостей: «Зенит» вряд ли подпишет Илича 1
14:42 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё продлил контракт с «Динамо» — источник слухи
14:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис – критикам Чалова: «Ему надо было оставаться в ЦСКА и вариться в этом болоте?»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский объяснил, почему не может заменить Промеса
14:31 · Россия. Премьер-лига
Глушенков высказался о «магии» на поле
14:30 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал, напрягает ли его предстоящий приезд Маркиньоса
14:24 · Россия. Премьер-лига
Чистяков назвал свою цель в «Зените»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Глушенков высказался о своей роли в «Зените»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Лепсая рассказал, в какие топ-чемпионаты могут уехать российские игроки
14:10 · Россия. Премьер-лига
Тошич рассказал, что наставник «Спартака» тренировал в Италии без зарплаты
14:07 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Благодарен «Локомотиву» за те несколько лет, что провёл там»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Тошич рассказал забавную историю про своего бывшего партнёра по ЦСКА
Все новости
Рекомендуем