Колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как стало известно «РБ Спорту», к 31-летнему нападающему проявляют интерес команды из Турции и ОАЭ. При этом отмечается, что пока в «Краснодаре» не приняли решение по Кордобе.

В текущем сезоне форвард появился на поле в одной игре Кубка России и не отметился голевыми действиями. Трудовой договор колумбийца с «Краснодаром» рассчитан до середины следующего года.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Кордобы оценивается в 14 миллионов евро.