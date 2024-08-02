Ветеран ЦСКА Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе нападающего Фёдора Чалова в ПАОК.

- Как восприняли переход Чалова в ПАОК?

- Как я понимаю, он расценивает этот вариант, как промежуточный, чтобы проявив себя, была возможность уехать в более статусный чемпионат.

- Вы не сомневаетесь, что он заиграет в новой команде?

- Оздоев играет и проявляет себя неплохо. Он уже зарекомендовал себя там. Почему бы Чалову не сделать того же?

- Какие далеко идущие цели у Чалова, как считаете?

- Желательно, чтобы это был клуб из топ-5, но пробиться туда будет очень сложно. Для этого нужно будет очень громко заявить о себе. А центральный нападающий – это, прежде всего, забитые мячи. Будет забивать достаточное количество голов – получит такую возможность.

- За полгода сколько мячей было бы хорошим показателем?

- От десяти до пятнадцати голов. Если он добьется таких показателей, то на него сразу обратят внимание. Особенно если команда будет выступать в еврокубках, и именно там он будет хорошо себя проявлять.

- Чалова уже заявили на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Мальмё» 6 августа. Реально его там увидеть или ему нужно время на адаптацию?

- Не думаю, что он выйдет на этот матч в стартовом составе, но в качестве игрока замены он может появиться на поле.

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- Как вообще относитесь к переезду наших игроков за рубеж?

- Любой футболист хочет попробовать себя на более высоком уровне и участвовать в еврокубках. Это очень хорошая мотивация. Чалов уже достаточно немолодой парень, находится в расцвете сил. Поэтому если не сейчас пробовать свои силы за границей, то когда?

- У Чалова уже был опыт выступления за границей. Сейчас этот этап карьеры может сложиться более удачно?

- Время это покажет. Посмотрим, как он адаптируется. Ну и вопрос конкуренции никто не отменял, ведь ему никто просто так место не отдаст. Его надо будет отвоевать.

Елена Григорьевская