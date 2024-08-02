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Масалитин считает, что ПАОК может стать трамплином для Чалова, чтобы перейти в топ-5 чемпионатов эксклюзив

02 Августа 2024 • 16:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Оренбург
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04.08 15:30

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе нападающего Фёдора Чалова в ПАОК.

- Как вы восприняли переход Чалова в ПАОК?

- Если была договоренность между клубом и игроком, вопросов нет. ЦСКА поступил правильно, что не стал удерживать Чалова, который захотел выступать в Европе. Значит, такой вариант его тоже устроил.

- Уровень Чалова позволяет ему заиграть в этом клубе?

- Никто этого не знает. Если он заиграет, то есть шанс перебраться в топ-5 чемпионатов. Если нет – это его проблема. ЦСКА для него все сделал.

- То есть ПАОК может стать трамплином в карьере Чалова?

- Если у него получится, то да. Если нет – то гастроли туда-сюда – это не очень хорошо. В его возрасте надо уже думать, что лучше, а что хуже. Будем надеяться, что у него все сложится.

- Как вообще относитесь к переезду наших игроков за рубеж?

- Положительно. Ребята приобретают необходимое мастерство. Все-таки это другой чемпионат, другие скорости, обращение с мячом, техника. Плюс еврокубки. А это дает мотивацию. После таких матчей прибавляется мастерство. Когда Чалов приедет в сборную, будет уже играть на этих скоростях. Заметно же, как играют Миранчук, Головин. Но это в том случае, если футболист будет выходить на поле, а не сидеть на лавке.  

- Чалова уже заявили на матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Мальмё» 6 августа. Реально его там увидеть или ему нужно время на адаптацию?

- Все зависит от тренера. Чалов прошел предсезонку, получил игровую практику. Думаю, он выйдет на замену.

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- Для ЦСКА потеря Чалова не станет проблемой?

- Глупо держать человека, который хочет уехать в Европу. Он не мотивирован. Отпустили и отпустили. Это уже перевернутая страница. ЦСКА надо либо искать хорошего нападающего, либо обходиться собственными резервами. 

- Своими игроками реально обойтись?

- ЦСКА всегда славился своими нападающими. Есть в молодежке ребята. Был хороший Яковлев. Чалов так же начинал. Его ЦСКА сам воспитал. Это дает толчок и ребятам из академии, что при правильном отношении к футболу ты можешь попасть в основной состав, а потом уехать за границу. Это большой стимул для ребят. Мусаев, например, тоже воспитанник ЦСКА.

Елена Григорьевская

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