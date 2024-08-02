«Соболев возомнил себя какой-то звездой» — Пономарёв

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о ситуации с форвардом «Спартака» Александром Соболевым.

«Без Соболева «Спартак» стал выигрывать. Возможно, он плохо влиял на атмосферу внутри команды. Звездой себе возомнил какой-то. Станкович правильно поступил, убрав его из команды», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Напомним, Соболев отстранен от тренировок с основной командой «Спартака» из-за возможного ухода в «Зенит».

В понедельник, 5 августа, подопечные Деяна Станковича примут на своем поле «Крылья Советов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Старт поединка запланирован на 20:00 по столичному времени.