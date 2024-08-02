Песьяков: «Никто в «Крыльях Советов» не ходит поникшим»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков ответил, испортилась ли атмосфера в команде из-за неудачного старта сезона.

«Нет. Ничего такого. Никто из игроков не ходит поникшим. Сейчас уже есть понимание, что нужно работать за себя, за тренера и так далее», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

Стоит сказать, что в первых трех играх самарские «Крылья Советов» потерпели поражения.

Ближайшим соперником команды Игоря Осинькина станет «Спартак». Игра третьего тура Российской премьер-лиги состоится в понедельник, 5 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.