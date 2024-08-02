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«Динамо» не приглашало Хамеса – источник

02 Августа 2024 • 15:45 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Динамо» пыталось пригласить бывшего футболиста «Реала» и «Баварии» - атакующего полузащитника Хамеса Родригеса. 33-летний игрок хорошо провёл Кубок Америки, и в прессе появилась информация о желании колумбийца вернуться в европейский футбол.  

Впрочем, как сообщает «Спорт-Экспресс», «Динамо» вариант с Хамесом Родригесом даже не рассматривало, то есть и предложения не было.

После двух туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Марцела Лички обыгрывала «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счётом 3:1.

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