«Динамо» не приглашало Хамеса – источник

В прессе появилась информация о том, что «Динамо» пыталось пригласить бывшего футболиста «Реала» и «Баварии» - атакующего полузащитника Хамеса Родригеса. 33-летний игрок хорошо провёл Кубок Америки, и в прессе появилась информация о желании колумбийца вернуться в европейский футбол.

Впрочем, как сообщает «Спорт-Экспресс», «Динамо» вариант с Хамесом Родригесом даже не рассматривало, то есть и предложения не было.

После двух туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Марцела Лички обыгрывала «Факел» и «Локомотив» с одинаковым счётом 3:1.