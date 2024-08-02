Бывшая звезда «Реала» ответил на предложение московского «Динамо»

«Динамо» работает над усилением состава, изучая разные рынки. На радаре «бело-голубых» оказался не кто-нибудь, а Хамес Родригес, который относительно недавно имел звёздный статус в Европе.

Согласно данным Legalbet, «Динамо» отрабатывало вариант с Хамесом через посредников, но колумбиец отказался. Причина – нежелание продолжать карьеру в чемпионате России.

Ранее в прессе писали о том, что 33-летний Хамес Родригес хочет снова выступать в Европе. Сообщалось о возможном переходе колумбийца в «Райо Вальекано».

В европейском футбола Хамес Родригес поиграл за «Порту», «Монако», «Реал», «Баварию», «Эвертон» и «Олимпиакос».