Песьяков: «Зенит» катком по всем пройдётся»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков оценил старт своей команды в текущем сезоне.

35-летний футболист признался, что начало нового сезона получилось тяжелым для самарского клуба.

«Ростов» подошел к нашему матчу (1:3) в бешенной физической форме после сборов. До этого же был «Зенит», который, по ощущениям, катком по всем пройдется», — приводит слова Песьякова «Матч ТВ».

При этом вратарь отметил, что рано делать выводы.

После двух сыгранных туров «Крылья Советов» идут в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице. Пока в копилке команды Игоря Осинькина нет набранных очков.