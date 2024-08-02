«Спартак» хочет избавиться от легионера

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс может покинуть команду текущим летом.

По сведениям Metaratings, руководство «красно-белых» намерено расстаться с 27-летним футболистом в летнее трансферное окно. Сообщается, что «Спартак» активно ищет новый клуб для люксембургского хавбека.

Мартинс защищает цвета столичного клуба с 2022 года. За это время он принял участие в 76 встречах с учетом всех турниров, забил девять мячей и стал автором 11 результативных передач.

Действующий трудовой договор Мартинса со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в четыре миллиона евро.