Маркиньос уже в Москве

Венгерский журналист Nemzeti Sport Бенефито Бензе сообщил, что бразильский вингер «Ференцвароша» Маркиньос прибыл в Москву.

— Маркиньос в Москве, он сам мне об этом сказал. Думаю, что он подпишет контракт со «Спартаком», — приводит слова журналиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что покупка вингера обойдется «красно-белым» в пять миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний Маркиньос принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил семь мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Ближайший матч «Спартака» состоится 5 августа — соперником станут «Крылья Советов».