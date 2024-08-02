Тошич: «Иличу надо дать немного времени»

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о возможной отставке Саши Илича с поста наставника «Пари НН».

Футболист заявил, что состав нижегородской команды практически не изменился по сравнению с прошлым сезоном.

— Не верю, что пишет пресса о возможном увольнении Илича. Старт чемпионата неудачный, но надо ему дать немного времени и потом сделать выводы уже, — приводит слова Тошича Metaratings.

После двух сыгранных матчей «Пари НН» занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, не сумев набрать ни одного очка.

В предстоящем туре подопечные Илича встретятся на выезде с махачкалинским «Динамо».