Провал договорённостей: «Зенит» вряд ли подпишет Илича

Полузащитник Иван Илич вряд ли перейдёт из «Торино» в «Зенит» в летнее трансферное окно. Как сообщает TuttoMercatoWeb, чемпион России последних лет не смог договориться с 23-летним Иличем о финансовых условиях контракта. Более того, договорённости между «Зенитом» и «Торино» тоже провалились: по данным источника, питерцы не смогли предоставить гарантий по выплате ранее согласованной суммы (25 миллионов евро фиксировано + 2,5 миллиона евро бонусов).

Ранее появлялась информация о том, что «Зенит» может подписать в полузащиту Оркуна Кекчю из «Бенфики».

Ближайший матч «Зенит» проведёт 3 августа – против «Ростова» на своём поле.