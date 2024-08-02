Камерунский вингер Муми Нгамалё подписал новый трудовой договор со столичным «Динамо».

По информации «Матч ТВ», 30-летний футболист продлил контракт до лета 2026 года. Отмечается, что в договоре предусмотрена опция о возможном продлении еще на один сезон.

Источник утверждает, что официальное объявление состоится в течение суток.

Нгамалё защищает цвета «бело-голубых» с 2022 года. За это время он появился на поле в 61 матче с учетом всех турниров, забил 11 голов и записал в свой актив девять результативных передач.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Нгамалё в четыре с половиной миллиона евро.