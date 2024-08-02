Канчельскис – критикам Чалова: «Ему надо было оставаться в ЦСКА и вариться в этом болоте?»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о переходе в ПАОК Фёдора Чалова. Ранее было объявлено о том, что форвард подписал с греческим клубом контракт на три года.

Канчельскис поддержал Чалова в его выборе, отметив, что ПАОК выступает в еврокубковых турнирах. Также Канчельскис указал критикам на то, что футбольная карьера коротка, и игрокам нужно пользоваться возможностями поиграть в Европе.

«Только глупые люди могут его критиковать. Они хотели, чтобы он сразу уехал в «Манчестер Сити?» - вопрошает Канчельскис.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» добавил, что Чалов имеет шансы проявить себя в Европе. Канчельскис не считает, что форварду было лучше оставаться в ЦСКА.