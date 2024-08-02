Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис – критикам Чалова: «Ему надо было оставаться в ЦСКА и вариться в этом болоте?»

02 Августа 2024 • 14:38 Комментировать

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о переходе в ПАОК Фёдора Чалова. Ранее было объявлено о том, что форвард подписал с греческим клубом контракт на три года.

Канчельскис поддержал Чалова в его выборе, отметив, что ПАОК выступает в еврокубковых турнирах. Также Канчельскис указал критикам на то, что футбольная карьера коротка, и игрокам нужно пользоваться возможностями поиграть в Европе.

«Только глупые люди могут его критиковать. Они хотели, чтобы он сразу уехал в «Манчестер Сити?» - вопрошает Канчельскис.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» добавил, что Чалов имеет шансы проявить себя в Европе. Канчельскис не считает, что форварду было лучше оставаться в ЦСКА.

«Чалову надо было оставаться в ЦСКА и вариться в этом болоте?» - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва ПАОК Андрей Канчельскис Фёдор Чалов ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола предупредил Ямаля «Спартак» готовит новый трансфер за 15 млн евро Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне «Барселона» согласовала контракт с Нико Уильямсом Станкович стал решающим фактором в саге «Спартака» с Маркиньосом Хамес Родригес близок к возвращению в Мадрид Тюкавин высказался после разгрома от «Спартака» Джикия высказался о ситуации с Соболевым Стал не нужен даже в Саудовской Аравии: Неймар из преемника Месси превратился в картёжника
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым В УЕФА сообщили решение по России «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый
Спортивные новости
США сделали рывок, но только на второе место: кто лидер Олимпиады по медалям Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпийских игр Официально: Никита Гусев продлил контракт с московским «Динамо» На Олимпиаде сменился лидер – у кого больше золота Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.08.24 в 15:00
Акрон Акрон
Динамо Москва Динамо Москва
5.20 4.30 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Августа
15:21 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос уже в Москве
15:13 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «Иличу надо дать немного времени»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Провал договорённостей: «Зенит» вряд ли подпишет Илича
14:42 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё продлил контракт с «Динамо» — источник слухи
14:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис – критикам Чалова: «Ему надо было оставаться в ЦСКА и вариться в этом болоте?»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский объяснил, почему не может заменить Промеса
14:31 · Россия. Премьер-лига
Глушенков высказался о «магии» на поле
14:30 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал, напрягает ли его предстоящий приезд Маркиньоса
14:24 · Россия. Премьер-лига
Чистяков назвал свою цель в «Зените»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Глушенков высказался о своей роли в «Зените»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Лепсая рассказал, в какие топ-чемпионаты могут уехать российские игроки
14:10 · Россия. Премьер-лига
Тошич рассказал, что наставник «Спартака» тренировал в Италии без зарплаты
14:07 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Благодарен «Локомотиву» за те несколько лет, что провёл там»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Тошич рассказал забавную историю про своего бывшего партнёра по ЦСКА
13:51 · Россия. Премьер-лига
Тошич осудил переход экс-игрока ЦСКА в «Зенит» 1
13:43 · Россия. Премьер-лига
Илича могут уволить: «Пари НН» уже договорился с новым тренером
13:14 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака»: Мы боремся за титул РПЛ
13:05 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Ростов» сделает всё, чтобы отобрать очки у «Зенита»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал точный счёт матча «Рубин» - «Химки»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Глушенков резко ответил на вопрос о «Спартаке»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Кечинов - о переходе Бакаева: «Лучше, чем сидеть в запасе «Зенита»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Глушенков назвал причину успеха в «Зените»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Глушенков ответил на вопрос о сборной России
11:48 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Готов бороться за место в составе, мы доверяем Станковичу»
Все новости
Рекомендуем