Зиньковский объяснил, почему не может заменить Промеса

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о том, почему он не может стать заменой Квинси Промеса.

Напомним, текущим летом «красно-белые» объявили об уходе нидерландского нападающего.

— Мы разные по игре, у нас разные позиции, вот и все, — приводит слова Зиньковского Sport24.

В текущей кампании Зиньковский сыграл в трех матчах во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

В понедельник, 5 августа, «Спартак» примет на своем поле «Крылья Советов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени.