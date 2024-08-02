Глушенков высказался о «магии» на поле

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался об игре команды. По словам футболиста, на футбольном поле ему приходится взаимодействовать со всеми партнёрами – и в линии обороны, и в линии атаки.

«Ложные движения, забегания, перекрытие зон и подстраховка в защите – это всё тоже взаимодействия. Если они отлажены на общекомандном уровне, вы видите ту магию, когда идеальная оборона переходит в молниеносную атаку, несколько передач в одно-два касания, и гол», - цитирует Глушенкова «Чемпионат».

Максим Глушенков поучаствовал во всех четырёх матчах «Зенита» в сезоне 2024/2025. В них атакующий полузащитник записал на свой счёт пять голов.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 3 августа, - против «Ростова» на своём поле.