Зиньковский рассказал, напрягает ли его предстоящий приезд Маркиньоса

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о возможном приходе бразильца Маркиньоса.

«Напрягает ли меня это? Мое дело — тренироваться, даже если привезут игрока на мою позицию. Дай бог, чтобы это было усиление для команды», — приводит слова Зиньковского Sport24.

Футболист отметил, что конкуренция всегда положительно сказывается на команде.

В нынешнем сезоне 28-летний Зиньковский появился на поле в трех матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор россиянина со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.