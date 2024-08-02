Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский рассказал, напрягает ли его предстоящий приезд Маркиньоса

02 Августа 2024 • 14:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о возможном приходе бразильца Маркиньоса.

«Напрягает ли меня это? Мое дело — тренироваться, даже если привезут игрока на мою позицию. Дай бог, чтобы это было усиление для команды», — приводит слова Зиньковского Sport24.

Футболист отметил, что конкуренция всегда положительно сказывается на команде.

В нынешнем сезоне 28-летний Зиньковский появился на поле в трех матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор россиянина со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ференцварош Маркиньос Антон Зиньковский ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Августа
15:21
Маркиньос уже в Москве
14:37
Зиньковский объяснил, почему не может заменить Промеса
14:30
Зиньковский рассказал, напрягает ли его предстоящий приезд Маркиньоса
14:10
Тошич рассказал, что наставник «Спартака» тренировал в Италии без зарплаты
13:14
Игрок «Спартака»: Мы боремся за титул РПЛ
12:50
Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»
12:09
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак – Крылья Советов чемпионата России – 5 августа 2024
11:48
Медина: «Готов бороться за место в составе, мы доверяем Станковичу»
10:38
Зиньковский: «Привыкаем к требованиям Станковича»
10:10
Агент Сафонов: «Все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки»
01 Августа
16:50
Нападающий «Спартака» Угальде назвал минус Москвы
31 Июля
23:46
Медина: Надеюсь, Угальде продолжит забивать
22:49
Угальде: «Крылья Советов» — сложный соперник»
22:43
Шавло: «Угальде почувствовал вкус голов»
22:30
Станкович — о трансфере Маркиньоса: «Вы можете сделать выводы из моей улыбки»
22:20
Джикия высказался о ситуации с Соболевым
22:14
Медина: «Барко может многое дать «Спартаку»
21:48
Станкович: «Не знаю, когда мы увидим на поле Николсона»
21:13
Тюкавин высказался после разгрома от «Спартака»
20:12
Защитник «Партизана»: «У Станковича характер победителя, желаю ему удачи в «Спартаке»
17:51
Орлов считает, что Барко может заменить Промеса
14:42
Аргентинский журналист: «Мотивированный Барко может менять ход игры»
02:44
​Титов: «Пока ещё не смотрел РПЛ»
30 Июля
18:31
Гаврилов — о Соболеве: «Пусть едет в «Зенит»
18:22
Пономарёв — о работе Станковича: «Появился спартаковский футбол»
17:18
Эракович рассказал, как относится к тренеру «Спартака» Станковичу
14:47
Угальде: «Мне было тяжело из-за отсутствия голов»
14:40
Угальде: Сделаю всё, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата России
29 Июля
21:37
«Соболев везде будет смотреться лучше, чем сейчас в «Спартаке» — Горбунов
21:20
Рианчо ответил, когда «Спартак» станет чемпионом
19:42
Соболев не перейдёт в «Локомотив» — форвард хочет только в «Зенит» 2
19:32
Соболев может перейти в «Локомотив», а Пиняев — в «Спартак»
19:14
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предлагает Маркиньосу 1
18:38
Семшов — о Барко: «Наконец-то «Спартак» приобрёл классного футболиста»
28 Июля
22:53
«Веди себя профессионально» — Генич обратился к Соболеву
22:12
Гранат: «В «Крыльях» Зиньковский показывал совершенно другую игру»
21:05
«Спартак» отказался продавать Николсона в Европу
19:32
«Спартак» вновь начал поиски опорного хавбека
18:15
Станкович: «Никакое давление не может на меня повлиять»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола предупредил Ямаля «Спартак» готовит новый трансфер за 15 млн евро Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне «Барселона» согласовала контракт с Нико Уильямсом Станкович стал решающим фактором в саге «Спартака» с Маркиньосом Хамес Родригес близок к возвращению в Мадрид Тюкавин высказался после разгрома от «Спартака» Джикия высказался о ситуации с Соболевым Стал не нужен даже в Саудовской Аравии: Неймар из преемника Месси превратился в картёжника
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым В УЕФА сообщили решение по России «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый
Спортивные новости
США сделали рывок, но только на второе место: кто лидер Олимпиады по медалям Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпийских игр Официально: Никита Гусев продлил контракт с московским «Динамо» На Олимпиаде сменился лидер – у кого больше золота Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.08.24 в 15:00
Акрон Акрон
Динамо Москва Динамо Москва
5.20 4.30 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Августа
15:21 · Россия. Премьер-лига
Маркиньос уже в Москве
15:13 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «Иличу надо дать немного времени»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Провал договорённостей: «Зенит» вряд ли подпишет Илича
14:42 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё продлил контракт с «Динамо» — источник слухи
14:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис – критикам Чалова: «Ему надо было оставаться в ЦСКА и вариться в этом болоте?»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский объяснил, почему не может заменить Промеса
14:31 · Россия. Премьер-лига
Глушенков высказался о «магии» на поле
14:30 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал, напрягает ли его предстоящий приезд Маркиньоса
14:24 · Россия. Премьер-лига
Чистяков назвал свою цель в «Зените»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Глушенков высказался о своей роли в «Зените»
14:15 · Россия. Премьер-лига
Лепсая рассказал, в какие топ-чемпионаты могут уехать российские игроки
14:10 · Россия. Премьер-лига
Тошич рассказал, что наставник «Спартака» тренировал в Италии без зарплаты
14:07 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Благодарен «Локомотиву» за те несколько лет, что провёл там»
13:58 · Россия. Премьер-лига
Тошич рассказал забавную историю про своего бывшего партнёра по ЦСКА
13:51 · Россия. Премьер-лига
Тошич осудил переход экс-игрока ЦСКА в «Зенит» 1
13:43 · Россия. Премьер-лига
Илича могут уволить: «Пари НН» уже договорился с новым тренером
13:14 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака»: Мы боремся за титул РПЛ
13:05 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Ростов» сделает всё, чтобы отобрать очки у «Зенита»
12:53 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал точный счёт матча «Рубин» - «Химки»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Глушенков резко ответил на вопрос о «Спартаке»
12:40 · Россия. Премьер-лига
Кечинов - о переходе Бакаева: «Лучше, чем сидеть в запасе «Зенита»
12:34 · Россия. Премьер-лига
Глушенков назвал причину успеха в «Зените»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Глушенков ответил на вопрос о сборной России
11:48 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Готов бороться за место в составе, мы доверяем Станковичу»
Все новости
Рекомендуем