Чистяков назвал свою цель в «Зените»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос о своей цели в команде.

«Цель та же — бороться за место в основном составе? Конечно, по‑другому быть не может. Иначе какой смысл быть в «Зените»?» — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в одном матче Кубка России, в котором не отметился результативными действиями.

Действующий трудовой договор Чистякова с «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,8 млн евро.

3 августа «Зенит» примет дома «Ростов» в рамках третьего тура РПЛ, начало — в 17:30 по мск.