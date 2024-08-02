Глушенков высказался о своей роли в «Зените»

Летний новичок «Зенита» Максим Глушенков забил уже пять голов на старте сезона, причём во всех пяти случаях ему ассистировал Вендел. Глушенков дал комментарий по поводу своей роли в питерской команде.

«Всегда стараюсь работать на максимуме. Основная роль у меня одна – приносить пользу на поле для достижения командного результата. Остальное – детали. Я рад, что пока это получается», - цитирует Глушенкова «Чемпионат».

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 3 августа, - против «Ростова» на своём поле в третьем туре Премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.