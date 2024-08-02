Лепсая рассказал, в какие топ-чемпионаты могут уехать российские игроки

Известный функционер Теймураз Лепсая ответил, куда сейчас могут уехать российские игроки.

Специалист отметил, что в настоящий момент нашим футболистам тяжело попасть в Англию и Германию, но в остальные чемпионаты двери открыты.

— Трансферы российских игроков возможны во Францию, Испанию и Италию, — заявил Лепсая Sport24.

Напомним, текущим летом российский вратарь Матвей Сафонов перебрался из «Краснодара» в «ПСЖ», а форвард Фёдор Чалов перешел из ЦСКА в ПАОК. В прошлом году Далер Кузяев уехал во французский «Гавр», а Арсен Захарян стал игроком испанского «Реал Сосьедада».

Кроме того, в ближайшее время в Европе могут оказаться Антон Миранчук и Георгий Джикия.