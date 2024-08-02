Тошич рассказал, что наставник «Спартака» тренировал в Италии без зарплаты

Зоран Тошич, в прошлом выступавший за ЦСКА, высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

Напомним, сербский специалист был назначен наставником столичной команды этим летом. Под его руководством клуб провёл три матча (два в РПЛ и один – в Кубке), одержал две победы и один раз проиграл.

- Моё мнение о Станковиче? Он закончил карьеру и сразу возглавил «Црвену Звезду». Понятно, что в Сербии нет других конкурентов, только «Партизан» и «Црвена». Признаюсь, на данный момент «Црвена Звезда» - самая серьёзная команда в Сербии. Я не уменьшаю его заслуг, он выиграл трофей, хорошо выступил в Европе. Мне он нравится, я хорошо его знаю, играли вместе за сборную. У него есть характер. Он выигрывал также чемпионат с «Ференцварошем». В Италии он принял «Сампдорию» в тяжёлый период, хотя мог сидеть дома и отдыхать. Хотел спасти команду, хотя у них даже зарплаты не было полгода. Никто из футболистов не хотел играть, он играл практически вторым составом. Он проявлял свой характер, очень ценю и уважаю его. С одной стороны я хочу, чтобы у него всё получилось в «Спартаке», а с другой – чтобы всё получилось у ЦСКА (смеётся). И у «Спартака», и у ЦСКА тренеры - сербы. Будет очень интересно, - сказал Тошич в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.