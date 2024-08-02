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Глушенков: «Благодарен «Локомотиву» за те несколько лет, что провёл там»

02 Августа 2024 • 14:07 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.45 2 2.75
04.08 20:30

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков признался, что благодарен «Локомотиву» за проведённое время.

«Благодарен клубу и партнерам за те несколько лет, что провел там. Спасибо болельщикам. Желаю «Локомотиву» удачи», — приводит слова Глушенкова «Чемпионат».

Напомним, 24-летний Глушенков перебрался в «Зенит» из «Локомотива». В составе «сине-бело-голубых» футболист принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и забил пять мячей.

В ближайшем туре Российской премьер-лиги «Зенит» примет на своем поле «Ростов» (3 августа), а «Локомотив» встретится на выезде с «Ахматом» (4 августа).

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