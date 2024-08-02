Тошич рассказал забавную историю про своего бывшего партнёра по ЦСКА

Зоран Тошич, в прошлом выступавший за ЦСКА, рассказал о бывшем игроке «армейцев» Сейду Думбия.

- Мы вместе приехали в ЦСКА. Мы с Красичем и Рахимичем обсуждали это после нескольких тренировок, были очень удивлены. За него, кажется, заплатили 15 миллионов. Мы сидим и думаем: «Какие 15 миллионов? Кого они взяли?». А он в первую неделю вообще не мог попасть по мячу. Вообще! Думаем, что за футбол? Вот какой футболист стоит таких денег. Потом они с Вагнером начали играть, он забивал в каждой игре и всё пошло. А вне поля – очень интересный парень. Но ни русский, ни английский не понимал. Всегда с улыбкой был, весёлый, - сказал Тошич в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.

Напомним, Думбия играл аа ЦСКА с 2010 по 2015 год и провёл за клуб 150 матчей, забил 95 голов и сделал 36 ассистов на партнёров.