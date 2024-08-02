Тошич осудил переход экс-игрока ЦСКА в «Зенит»

Зоран Тошич, в прошлом выступавший за ЦСКА, рассказал, как относится к переходу защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

Напомним, экс-игрок «армейцев» Фернандес перешёл в клуб с берегов Невы летом прошлого года. По окончании сезона бразилец с российским паспортом покинул «Зенит» и сейчас находится без клуба.

- Видел ли я забег Фернандеса после гола «Зенита» в ворота ЦСКА? Да. Странная реакция. Мне кажется, он и без «Зенита» обеспечил свою семью, даже если бы никогда больше не коснулся мяча, его жизнь складывалась бы нормально. Осуждаю ли я его решение перейти в «Зенит»? Да. У меня после ухода из ЦСКА были предложения из России, но я никогда не рассматривал эти варианты. Были предложения от средних команд. От «Рубина», от тульского «Арсенала». Я даже не хотел разговаривать. Не мог представить себя в другой команде. Мне непонятен переход Марио в «Зенит», - сказал Тошич в эфире «Коммент.Шоу» на ютубе.