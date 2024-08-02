Илича могут уволить: «Пари НН» уже договорился с новым тренером

«Пари НН» плохо стартовал в новом сезоне под руководством Саши Илича. Нижегородцы проиграли все три прошедших матча – «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3) в Премьер-лиге, а также «Ахмату» (1:4) в Кубке России. Не исключено, что в ближайшее время в «Пари НН» решат попрощаться с Иличем.

Как уже ранее сообщалось, возглавить «Пари НН» может Кирилл Новиков, который сейчас тренирует «Нефтехимик». Нижегородцы уже договорились с 43-летним специалистом.

«Спортивный департамент уже провёл переговоры с Кириллом Новиковым и согласовал условия будущей работы», - комментарий источника приводит «Чемпионат».

Ближайший матч «Пари НН» проведёт в воскресенье, 4 августа, - против махачкалинского «Динамо».