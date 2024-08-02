Игрок «Спартака»: Мы боремся за титул РПЛ

Атакующий полузащитник «Спартака» Хесус Медина высоко оценивает перспективы команды в сезоне 2024/2025. По мнению парагвайца, «красно-белые» способны бороться за чемпионский титул.

Реагируя на то, что основными претендентами на чемпионство называют «Зенит» и «Динамо», Медина сказал, что «Спартак» смотрит только на самого себя.

«Спартак» всегда борется за титул. Мы готовы к этому. И полностью сфокусированы на себе», - цитирует Медину Metaratings.

После двух туров Премьер-лиги «Спартак» имеет в своём активе три очка – команда Деяна Станковича проиграла «Оренбургу» (0:2) и обыграла «Химки» (3:1).