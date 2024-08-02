Радченко: «Ростов» сделает всё, чтобы отобрать очки у «Зенита»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о матче против «Ростова» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги.

«Принципиальный матч, мне кажется, для Карпина в первую очередь. «Зенит» - отличный раздражитель, чемпион. Фаворит - «Зенит». Но «Ростов» сделает все, чтобы отобрать очки», - передает слова Радченко Metaratings.ru.

Матч «Зенита» против «Ростова» состоится в субботу, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена». Напомним, что после двух проведенных туров петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, а «жёлто-синие» находятся на четвертой строчке.