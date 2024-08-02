Мостовой назвал точный счёт матча «Рубин» - «Химки»

Бывший игрок сборной России, а сейчас футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мыслями о встрече казанского «Рубина» и подмосковных «Химок» в матче третьего тура Премьер-лиги.

«Команда из Казани выступает намного лучше, чем «Химки». Сейчас «Рубин» намного сильнее. Поставлю на его победу с точным счетом 2:1», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Поединок «Рубин» - «Химки» состоится на стадионе в Казани завтра, 3 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В преддверии этого матча казанцы занимают восьмое место в турнирной таблице, а гости находятся на 13-й строчке.