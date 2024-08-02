Назначены судьи на матчи «Зенита» и «Спартака»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи третьего тура Российской премьер-лиги. Центральный матч игрового дня между «Зенитом» и «Ростовом» будет судить бригада Виталия Мешкова. В случае необходимости главный рефери будет получать информацию от Владимира Москалёва (ВАР), которому поможет Сергей Карасёв (АВАР).

На матч «Спартака» и «Крыльев Советов» назначена бригада Кирилла Левникова. У мониторов следить за развитием событий будут Евгений Турбин (ВАР) и Сергей Чебан (АВАР).

Матчи третьего тура РПЛ пройдут с 3 по 5 августа включительно. Ознакомиться со всеми судейскими назначениями можно в публикации РФС ниже.