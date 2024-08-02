Глушенков резко ответил на вопрос о «Спартаке»

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал информацию о несостоявшемся возвращении в московский «Спартак» этим летом.

«Я - игрок Зенита. Сейчас сосредоточен на своем выступлении за клуб из Петербурга. Слухи, инсайды, доносы - не комментирую», - рассказал футболист в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» этим летом. Полузащитник подписал с петербургским клубом четырехлетнее трудовое соглашение. В текущем сезоне 25-летний хавбек поучаствовал в трех встречах и отметился пятью забитыми мячами.