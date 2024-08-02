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Кечинов - о переходе Бакаева: «Лучше, чем сидеть в запасе «Зенита»

02 Августа 2024 • 12:40 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о переходе полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в подмосковные «Химки» на правах аренды.

«Эта аренда - дополнительная игровая практика. У него есть возможность заявить о себе и перезапустить карьеру. Все правильно. Лучше, чем сидеть в запасе «Зенита», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Зелимхан является футболистом «Зенита» с лета 2022 года. За петербургскую команду Бакаев провел 34 поединка, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В прошлом сезоне он поиграл в аренде за «Аль-Вахду».

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Химки Валерий Кечинов Зелимхан Бакаев ещё теги
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