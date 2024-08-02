Глушенков назвал причину успеха в «Зените»

Новичок петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал о причинах своего успешного старта в стане «сине-бело-голубых».

«Меня радушно приняли в клубе. У нас отличные условия для тренировок, классная атмосфера в раздевалке. Нашли контакт на тренировках, перешло на игру», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Напомним, что Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» этим летом. Полузащитник подписал с «сине-бело-голубыми» трудовое соглашение на четыре года. В нынешнем сезоне Максим принял участие в трех поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами.