Глушенков ответил на вопрос о сборной России

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался касательно возможного вызова в сборную России. Ранее в СМИ сообщалось, что у игрока якобы возник конфликт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
«Комментировать чужие догадки или инсайды мне не интересно. Если вызовут в сборную - приеду, если не вызовут - ничего страшного. Выступать за сборную страны - честь, в любом случае», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что Глушенков пополнил ряды «Зенита» этим летом, перебравшись из столичного «Локомотива». В трех поединках нового сезона полузащитник отметился пятью забитыми мячами.
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