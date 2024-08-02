Петербургский «Зенит» отправил в аренду полузащитника Зелимхана Бакаева. Как информирует клубная пресс-служба, хавбек проведет нынешний сезон в подмосковных «Химках».

«Сине-бело-голубые» желают Зелимхану Бакаеву успешного продолжения футбольного сезона!» - говорится в публикации петербургского клуба.

В прошлом сезоне Зелимхан на правах аренды выступал за «Аль-Вахду». Россиянин принял участие в 25 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи. Срок действующего контракта Бакаева с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.

По итогам двух туров Премьер-лиги «Химки» с одним баллом занимают 13-е место в турнирной таблице.