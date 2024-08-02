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Медина: «Готов бороться за место в составе, мы доверяем Станковичу»

02 Августа 2024 • 11:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Хесус Медина, игрок столичного «Спартака», высказался о работе под руководством Деяна Станковича.

Напомним, сербский специалист возглавил «красно-белых» этим летом. Под его руководством «Спартак» провёл три игры – две в чемпионате и одну – в Кубке России. В дебютной игре тренера спартаковцы проиграли «Оренбургу», после чего победили «Химки», а также «Динамо» в Кубке.

- Да, я готов бороться за место в составе. Мы доверяем Станковичу. Пришел новый тренер, с другими характеристиками и требованиями. Но мы профессионалы и выступаем за большой клуб. Стараемся выполнять свою работу хорошо, что бы не происходило - передаёт слова игрока «красно-белых» Metaratings.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Хесус Медина ещё теги

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