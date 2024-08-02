Ленини высказался о целях «Краснодара» в новом сезоне

Хавбек «Краснодара» Кевин Ленини рассказал о целях команды в чемпионате России и Кубке страны.

«Что для команды в приоритете? Вне зависимости от того, чемпионат это или Кубок, всегда у нас приоритет - выложиться полностью на поле, победить», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что в недавнем кубковом матче с московским «Динамо» краснодарский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0. В Премьер-лиге «быки» стартовали с двух ничейных результатов. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Мурада Мусаева встретятся с воронежским «Факелом».