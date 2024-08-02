Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ленини высказался о целях «Краснодара» в новом сезоне

02 Августа 2024 • 11:34 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Кевин Ленини рассказал о целях команды в чемпионате России и Кубке страны.

«Что для команды в приоритете? Вне зависимости от того, чемпионат это или Кубок, всегда у нас приоритет - выложиться полностью на поле, победить», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что в недавнем кубковом матче с московским «Динамо» краснодарский клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0. В Премьер-лиге «быки» стартовали с двух ничейных результатов. В следующем поединке чемпионата страны подопечные Мурада Мусаева встретятся с воронежским «Факелом».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кевин Ленини
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Зените» приняли решение по Соболеву Гвардиола предупредил Ямаля Гвардиола назвал клуб всей своей жизни - это не «Манчестер Сити» «Спартак» готовит новый трансфер за 15 млн евро «Зенит» принял решение по Бакаеву Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» Гвардиола рассказал, что думает о новом тренере «Барселоны» Гвардиола сообщил плохую новость о Холанне «Барселона» согласовала контракт с Нико Уильямсом Станкович стал решающим фактором в саге «Спартака» с Маркиньосом
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Последний танец: исторический дуэт Месси и Неймара может вернуться в «Барселону» бесплатно в 2025 году Ольмо готов перейти только в один клуб Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым В УЕФА сообщили решение по России «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру Назван лучший опорный полузащитник в истории: Бускетс – третий, Рой Кин – пятый
Спортивные новости
США сделали рывок, но только на второе место: кто лидер Олимпиады по медалям Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал Олимпийских игр Официально: Никита Гусев продлил контракт с московским «Динамо» На Олимпиаде сменился лидер – у кого больше золота Рыбин – о переходе Кузнецова в СКА: «Не нужно расслабляться и думать, что ты на одном коньке тут всех обыграешь» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Августа
12:19 · Россия. Премьер-лига
Глушенков ответил на вопрос о сборной России
11:48 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Готов бороться за место в составе, мы доверяем Станковичу»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Ленини высказался о целях «Краснодара» в новом сезоне
11:28 · Россия. Премьер-лига
Соболев не покинул командный чат «Спартака»
11:28 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не остановит «Зенит»: прогноз экспертов
11:21 · Россия. Премьер-лига
Чавес: «Динамо» нацелено стать чемпионом
11:18 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА: «Из ПАОКа Чалов может попасть в топ-клуб»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Дьяков оценил шансы «Ростова» в матче с «Зенитом»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ахмата» Швец: «Приложим все усилия, чтобы сезон стал успешным»
10:59 · Россия. Премьер-лига
Козлов: «Семак не уговаривал перейти в «Зенит»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал победителя матча «Акрон» - «Динамо»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Привыкаем к требованиям Станковича»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Глупо «Краснодар» списывать со счетов, ещё весь сезон впереди»
10:33 · Кубок России
Изидор – о Кубке России: «Нужно продолжать в том же духе и выиграть трофей»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Евсиков: «Чалов хочет выйти на новый уровень»
10:23 · Россия. Премьер-лига
Вахания: «Потолок «Ростова» - это чемпионство»
10:20 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Матч «Спартака» и «Динамо» получился коммерческим»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Журавель прокомментировал переход Чалова в ПАОК
09:54 · Россия. Премьер-лига
Чавес оценил своё состояние после Кубка Америки
09:42 · Россия. Премьер-лига
Осинькин ответил на вопрос об отставке
09:35 · Россия. Премьер-лига
Эдуард Мор выбрал европейский чемпионат для Глушенкова
09:30 · Россия. Премьер-лига
Футболиста, которым интересуется «Зенит», оценили в 30 млн евро
08:33 · Россия. Премьер-лига
Овчинников оценил «Спартак» при Станковиче
07:47 · Россия. Премьер-лига
Сафонов - о Соболеве: «Нет незаменимых игроков»
Все новости
Рекомендуем