Соболев не покинул командный чат «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов дал комментарий относительно ситуации с форвардом команды Александром Соболевым. Ранее стало известно, что нападающего отстранили от работы с первой командой.
«Соболев не выходил из командного чата, мы коммуницируем с ним. Что‑то о его нахождении в команде, или наоборот, буду говорить не я, а другие люди», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что 27-летний нападающий выступает за «Спартак» с 2020 года. Этим летом в прессе активно обсуждается его потенциальный переход в петербургский «Зенит».
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