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«Ростов» не остановит «Зенит»: прогноз экспертов

02 Августа 2024 • 11:28 Комментировать
Зенит
...
Ростов
1 1.32 X 5.20 2 9.50
03.08 17:30

В субботу, 3 августа 2024 года, в рамках третьего тура чемпионата России по футболу сыграют «Зенит» и «Ростов».

По мнению экспертов букмекерских контор «Зенит» одержит победу с вероятностью в 72,5%. Ничья в предстоящем матче оценена в 17,9%, а вот победа «Ростова» – 9,6%.

Напомним, что после двух туров «Зенит» идёт на первом месте, имея шесть очков, забив восемь мячей и ни разу не пропустив в свои ворота. «Ростов» набрал четыре балла, а разница по забитым и пропущенным мячам – 3:1.

Прямая трансляция матча «Зенит» – «Ростов» состоится на нашем спортивном портале. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.


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