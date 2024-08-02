Чавес: «Динамо» нацелено стать чемпионом

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес рассказал о намерении стать чемпионом России вместе с «бело-голубыми».
«Нам чуть-чуть не хватило, чтобы стать чемпионами. В этом сезоне будем стараться добиться этой цели. Нам сейчас не хватает игроков, которые должны приехать. Не помешало бы еще на какие-то позиции усиление», - передает слова мексиканского футболист «Р-Спорт».
Напомним, что в чемпионате России «Динамо» стартовало с побед над воронежским «Факелом» (3:1) и московским «Локомотивом» (3:1).
В рамках третьего тура Премьер-лиги подопечные Марцела Лички на выезде встретятся с тольяттинским «Акроном».
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