Чавес: «Динамо» нацелено стать чемпионом

«Нам чуть-чуть не хватило, чтобы стать чемпионами. В этом сезоне будем стараться добиться этой цели. Нам сейчас не хватает игроков, которые должны приехать. Не помешало бы еще на какие-то позиции усиление», - передает слова мексиканского футболист «Р-Спорт».