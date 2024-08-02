Экс-игрок ЦСКА: «Из ПАОКа Чалов может попасть в топ-клуб»

Олег Долматов, в прошлом выступавший за «армейцев», высказался о переходе Фёдора Чалова в ПАОК.

Напомним, греческий клуб ранее официально сообщил о подписании соглашения с воспитанником ЦСКА.

- Если Фёдор проявит себя там, команды из других чемпионатов 100% положат на него глаз. А если не проявит, то, видимо, такой его уровень. Всё от него зависит, попадёт ли он в топ-клуб. В Европе за всеми наблюдают и не смотрят на гражданство, если хороший игрок — пригласят на хорошие условия, - передаёт слова Долматова «Чемпионат».

Чалов - воспитанник ЦСКА. Вместе с «армейцами» футболист выигрывал Кубок и Суперкубок России. Всего в активе форварда 263 матча за московский коллектив, в которых он 89 раз поразил ворота соперников и сделал 46 ассистов на партнёров.