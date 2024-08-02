Дьяков оценил шансы «Ростова» в матче с «Зенитом»

«Есть ли у «Ростова» шансы на ничью? Вполне возможно. Сейчас «Зенит» очень прилично играет, по реализации просто супер. То, как Глушенков влился в команду, такое чувство, что он там пять лет играет», - передает слова Дьякова Metaratings.ru.