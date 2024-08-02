Дьяков оценил шансы «Ростова» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мыслями относительно предстоящего поединка между «жёлто-синими» и петербургским «Зенитом» в третьем туре чемпионата России.
«Есть ли у «Ростова» шансы на ничью? Вполне возможно. Сейчас «Зенит» очень прилично играет, по реализации просто супер. То, как Глушенков влился в команду, такое чувство, что он там пять лет играет», - передает слова Дьякова Metaratings.ru.
Напомним, что на старте чемпионата «Зенит» одержал две разгромные победы с одинаковым счетом 4:0. Поединок против «Ростова» состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 3 августа.
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