Полузащитник «Ахмата» Швец: «Приложим все усилия, чтобы сезон стал успешным»

Антон Швец, игрок «Ахмата», рассказал, что футболисты грозненской команды приложат все силы для того, чтобы сезон сложился удачно.

«Ахмат» на этой неделе стартовал в Кубке России с победы над «Пари НН» (4:1). В следующем туре РПЛ грозненцы на своём поле примут столичный «Локомотив», игра пройдёт 4-го августа, старт матча – в 20:30 по мск.

- Не хочется загадывать. Верю, что он станет удачным для нас, а мы приложим все силы, чтобы это так и было. Будем идти от матча к матчу, - передаёт слова футболиста «Ахмата» «Матч ТВ».

В первом туре чемпионата команда Магомеда Адиева поделила очки с «Краснодаром» (1:1), а во втором - с «Оренбургом» (0:0).