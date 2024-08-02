Козлов: «Семак не уговаривал перейти в «Зенит»

Хавбек «Краснодара» Данила Козлов рассказал, что перед трансфером в стан «быков» провел беседу с наставником петербургского «Зенита» Сергеем Семаком.

«Правда ли, что до перехода в «Краснодар» я разговаривал с Семаком, и он уговаривал перейти в «Зенит»? Он не уговаривал. Похвалил с классной весной. Я поблагодарил, мы тепло пообщались», - приводит слова полузащитника «РБ Спорт».

Напомним, что Козлов перешел в «Краснодар» из калининградской «Балтики» в середине июня. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

В текущем сезоне чемпионата России 19-летний игрок провел два матча и получил одну желтую карточку.